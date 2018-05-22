Врач рассказал о состоянии Дзюбы

Врач сборной России по футболу рассказал о состоянии здоровья Дзюбы

"На данный момент есть две проблемы. У Алана Дзагоева воспаление мышцы голени. Он занимается индивидуально и должен влиться в общую группу во вторник. А Дзюба приехал в сборную с фолликулярной ангиной. Будем изучать кровь и другие анализы. С первого дня Артем проходит курс терапии. Надеемся на улучшение", — сказал Безуглов.

Врач также добавил, что Дзюба уже идет на поправку.

"Для обычного человека форвард сборной России чувствует себя хорошо. Однако к спортсменам надо подходить с особой меркой. Когда держится температура, даже невысокая, эффект от тренировок нулевой. Более того, можно усугубить ситуацию", — заявил Безуглов.

Ранее бывший тренер национальной команды России Леонид Слуцкий выделил игроков сборной России, которые способны раскрыть свой потенциал на ЧМ-2018.