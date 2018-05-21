ПСЖ готовится объявить о подписании контракта с Буффоном

СМИ: ПСЖ объявит о подписании контракта с Буффоном 23 мая

Французский футбольный клуб ПСЖ подпишет контракт с вратарем Джанлуиджи Буффоном. Об этом сообщает Football Italia.

О двухлетнем соглашении с 40-летним футболистом будет объявлено 23 мая.

Последние 17 сезонов Буффон провел в "Ювентусе". В его составе он девять раз выиграл чемпионат Италии (еще двух титулов клуб был лишен из-за коррупционного скандала), четыре раза становился обладателем Кубка Италии, пять раз — Суперкубка страны. Буффон трижды играл в финалах Лиги чемпионов (2003, 2015, 2017), но ни разу не становился обладателем трофея. Всего в турнире он провел 117 матчей.

Игрок является рекордсменом по количеству побед в чемпионате Италии, а также занимает второе место по количеству проведенных матчей в чемпионате Италии (640). Ему принадлежит самая длинная сухая серия в чемпионате, в сезоне-2015/16 вратарь не пропускал мячи на протяжении 974 минут. В 2003 году Буффон был признан футболистом года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а в 2017 году — футболистом года в Италии. Он трижды признавался лучшим вратарем Лиги чемпионов и 12 раз — Италии.

На победном для сборной Италии чемпионате мира 2006 года он был признан лучшим вратарем, а также вошел в символическую сборную турнира. Буффон — рекордсмен по количеству проведенных матчей за сборную Италии (176), является серебряным призером чемпионата Европы — 2012 и бронзовым Кубка конфедераций — 2013. Буффон вошел в символическую сборную чемпионатов Европы 2008 и 2012 годов. Вратарь завершил международную карьеру после того, как итальянцы не смогли попасть на чемпионат мира 2018 года.