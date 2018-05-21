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В Киеве отказались верить в сдачу билетов на финал ЛЧ
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На Украине считают ложной информацию о массовой сдаче билетов на финал ЛЧ в Киеве 

RT на русском 2 часа назад
Главный представитель Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам, связанным с проведением финала Лиги чемпионов Андрей Мирошниченко назвал ложной информацию о массовых отказах болельщиков от билетов на матч.
«Разговоры о том, что кто-то сдал билеты. Хотел бы увидеть, где они накопили эти 2000 билетов, не нужных для болельщиков. Уже были попытки дозвониться и до «Реала», и «Ливерпуля». Там просто воспринимают это как шутку — что есть свободные билеты, от которых отказываются болельщики», — приводит слова Мирошничеко 112.ua.
Он отметил, что большинство фанатов прилетят на матч и улетят из Киева в тот же день.
«И это не вопрос Киева или Украины. Это традиция финала Лиги чемпионов. Так же происходило в прошлом году. Ночью большинство болельщиков улетает», — добавил чиновник.
Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский».
Ранее в фан-клубе болельщиков «Реала» прокомментировали ситуацию с отказом от билетов на финал ЛЧ.
RT на русском: последние новости
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