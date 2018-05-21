В Киеве отказались верить в сдачу билетов на финал ЛЧ

На Украине считают ложной информацию о массовой сдаче билетов на финал ЛЧ в Киеве

Главный представитель Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам, связанным с проведением финала Лиги чемпионов Андрей Мирошниченко назвал ложной информацию о массовых отказах болельщиков от билетов на матч.

«Разговоры о том, что кто-то сдал билеты. Хотел бы увидеть, где они накопили эти 2000 билетов, не нужных для болельщиков. Уже были попытки дозвониться и до «Реала», и «Ливерпуля». Там просто воспринимают это как шутку — что есть свободные билеты, от которых отказываются болельщики», — приводит слова Мирошничеко 112.ua.

Он отметил, что большинство фанатов прилетят на матч и улетят из Киева в тот же день.

«И это не вопрос Киева или Украины. Это традиция финала Лиги чемпионов. Так же происходило в прошлом году. Ночью большинство болельщиков улетает», — добавил чиновник.

Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский».

Ранее в фан-клубе болельщиков «Реала» прокомментировали ситуацию с отказом от билетов на финал ЛЧ.