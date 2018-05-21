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ЦСКА может сыграть в Суперкубке России вместо «Тосно»
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СМИ: ЦСКА может сыграть в Суперкубке России вместо «Тосно» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА может стать участником матча за Суперкубок России вместо «Тосно».
Как сообщает Sport24, «Тосно» после официального перевода в ФНЛ получит право на отказ от участия в матче за Суперкубок и в таком случае ЦСКА как вице-чемпион займёт место клуба из Ленинградской области.
Отмечается, что «Тосно» также может не получить права на выступление в матче в случае неполучения лицензии или расформирования.
В матче за Суперкубок России «Тосно» должен сыграть с «Локомотивом».
Ранее РФПЛ утвердила проведение Суперкубка России в Нижнем Новгороде.
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