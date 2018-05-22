Буффон рассказал о возможном переходе в «ПСЖ»

"Мне потребуется неделя, чтобы успокоиться, прийти в себя после ухода из "Ювентуса", и проанализировать сложившуюся ситуацию. Это будет непростой выбор. В 40 лет у вас нет возможности принимать спонтанные, необоснованные решения", — цитирует Буффона Sky Sport Italia.

В прошедшем сезоне Буффон провел 34 матча, в которых пропустил 28 мячей и 18 раз отстаивал свои ворота на ноль.

В составе "Ювентуса" итальянец выступал с 2003 года и девять раз становился чемпионом Италии.

Ранее сообщалось, что о переходе Буффона в "ПСЖ" будет объявлено 23 мая.