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Буффон рассказал о возможном переходе в «ПСЖ»
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Буффон рассказал о возможном переходе в «ПСЖ» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бывший вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поделился мнение о возможном переходе в "Пари Сен-Жермен", сообщает "Советский спорт".
"Мне потребуется неделя, чтобы успокоиться, прийти в себя после ухода из "Ювентуса", и проанализировать сложившуюся ситуацию. Это будет непростой выбор. В 40 лет у вас нет возможности принимать спонтанные, необоснованные решения", — цитирует Буффона Sky Sport Italia.
В прошедшем сезоне Буффон провел 34 матча, в которых пропустил 28 мячей и 18 раз отстаивал свои ворота на ноль.
В составе "Ювентуса" итальянец выступал с 2003 года и девять раз становился чемпионом Италии.
Ранее сообщалось, что о переходе Буффона в "ПСЖ" будет объявлено 23 мая.
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