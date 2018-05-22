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Неймар решил, где будет выступать
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Тухель убедил Неймара остаться в «ПСЖ» 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Новый главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель в воскресенье, 20 мая, провел встречу с нападающим парижан Неймаром, сообщил в Твиттере испанский журналист Гильем Балаге. По информации источника, немецкий специалист сумел убедить бразильского форварда остаться в команде.
Балаге утверждает, что Неймар всерьез рассматривал возможность покинуть "ПСЖ", поскольку он не был счастлив в команде. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что 26-летний игрок рассматривает возможность перехода в "Реал".
Вместе с тем, журналист отмечает, что Неймар хотел уйти из "Барселоны" после одного года в команде. В итоге он выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год, после чего перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.
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