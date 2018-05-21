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Юрий Ковтун: Козырем сборной России является командная игра
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Юрий Ковтун: Козырем сборной России является командная игра 

Советский спорт 21 мая 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Ковтун поделился ожиданиями насчет игры сборной России на чемпионате мира-2018.
«Поколение футболистов поменялось, хотя не на сто процентов. А так у каждого тренера свой стиль и видение построения игры. При Хиддинке игра шла через пас, комбинирование, и мы видели много интересных матчей. Сейчас будем смотреть выступление нашей сборной и сравнивать.
В первую очередь, козырь сборной России — это командная игра. Мы должны проявлять свои плюсы, они всегда были больше в атакующих действиях», — приводит слова Ковтуна «Евро-футбол».
Сборная России на групповом этапе чемпионата мира-2018 сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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