Юрий Ковтун: Козырем сборной России является командная игра

Ковтун поделился ожиданиями насчет игры сборной России на чемпионате мира-2018.

«Поколение футболистов поменялось, хотя не на сто процентов. А так у каждого тренера свой стиль и видение построения игры. При Хиддинке игра шла через пас, комбинирование, и мы видели много интересных матчей. Сейчас будем смотреть выступление нашей сборной и сравнивать.

В первую очередь, козырь сборной России — это командная игра. Мы должны проявлять свои плюсы, они всегда были больше в атакующих действиях», — приводит слова Ковтуна «Евро-футбол»

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира-2018 сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).