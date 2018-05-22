Рахимов: Глушаков должен сыграть на ЧМ в России

Бывший тренер «Локомотива» считает, что Глушаков должен сыграть на чемпионате мира в России

"Я считаю, что Глушаков остался тем футболистом, который был в чемпионском сезоне. Просто бывают неудачные периоды в карьере. Давайте вспомним, сколько он сделал для "Спартака" в прошлом году, да и в этом году выглядел достойно. Большим ударом для него стало объявление состава сборной России на чемпионат мира. Он не заслужил этого. Но я не думаю, что мы должны объяснять решение главного тренера", — сказал Рахимов в телепрограмме "8-16" на канале "Наш футбол".

Ранее игрок "Спартака" заявил об упавшем уровне футбола в России.