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Рахимов: Глушаков должен сыграть на ЧМ в России
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Бывший тренер «Локомотива» считает, что Глушаков должен сыграть на чемпионате мира в России 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Рашид Рахимов считает, что полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков должен сыграть на чемпионате мира в России, передает "Советский спорт".
"Я считаю, что Глушаков остался тем футболистом, который был в чемпионском сезоне. Просто бывают неудачные периоды в карьере. Давайте вспомним, сколько он сделал для "Спартака" в прошлом году, да и в этом году выглядел достойно. Большим ударом для него стало объявление состава сборной России на чемпионат мира. Он не заслужил этого. Но я не думаю, что мы должны объяснять решение главного тренера", — сказал Рахимов в телепрограмме "8-16" на канале "Наш футбол".
Ранее игрок "Спартака" заявил об упавшем уровне футбола в России.
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