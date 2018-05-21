Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ

Daily Star: британские фанаты собрались устроить на ЧМ «третью мировую»

Сразу несколько радикально настроенных групп британских фанатов намерены объединить силы и вместе «задать жару» российским болельщикам на чемпионате мира — 2018, пишет Daily Star . Кроме того, британцы считают своим долгом обеспечить безопасность своих соотечественников, потому что, на их взгляд, в России «не существует такого понятия, как „защита“. Возможные аресты болельщиков не пугают.

Один из представителей британской радикально настроенной группы футбольных фанатов Smoggies Elite заявил Daily Star, что сразу несколько подобных объединений собираются вместе отправиться в Россию и „задать жару“ русским болельщикам.

»Если люди думают, что всё это большая шутка, что мы сыграем в футбол, выпьем, перекурим и мирно поболтаем, — такого никогда не будет. Есть мужики из Ньюкасла, им по 50—60 лет, так они с ума сходят, ждут не дождутся чемпионата мира. Это будет мировая война — третья, четвёртая, пятая, шестая и седьмая», — прокомментировал британец.

Болельщик утверждает, что запугивать его и его единомышленников не стоит: «Они действительно не понимают, что их ждёт».

И пусть противники якобы пользуются арматурой, ножами и битами — британцы обойдутся кулаками, заверил любитель футбола, который предпочёл не называть своего имени.

Как подчёркивает газета, объединённые группы британских фанатов разработали чуть ли не военный план по «проникновению» в Россию — в стране уже действуют люди, которые занимаются сбором сведений для болельщиков. Общая цель в нанесении «ответного удара» объединила фанатов футбольных клубов «Миллуолл», «Вест Хэм», «Манчестер», шотландского «Рейнджерс» и группировок болельщиков из северо-восточной части страны. Впрочем, кого попало в дело не берут — представители небольших фанатских групп получили отказ. Как объяснил Daily Star всё тот же британец, они готовы драться только вместе с теми, кого давно знают и кому могут доверять.

Фанат заявил, что он с единомышленниками собирается обеспечивать защиту другим болельщиками британской сборной, которые приедут на чемпионат вместе со своими семьями. По мнению «защитников», российская полиция не собирается выполнять этих функций.

«Там не существует такого понятия, как «защита». Туда поедут 24 тысячи фанатов, и без нас они будут как куры на бойне», — беспокоится болельщик.

Ещё одна потенциальная угроза — итальянские фанаты, которые едут в Россию, несмотря на то что их сборная на чемпионат не попала.

«Там будет три или четыре страны на одну. Но нас это не слишком волнует. С нами шотландцы — они реально жёсткие отморозки», — предсказывает болельщик.

Перспектива возможного ареста британских радикалов не пугает: