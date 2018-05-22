России пригрозили третьей мировой

Британские фанаты хотят устроить «третью мировую» на ЧМ-2018

Как рассказал изданию один из болельщиков, несколько скандальных британских группировок собрались показать русским «настоящий ад».

Британские футбольные фанаты пообещали «размазать по стенке» болельщиков из России во время чемпионата мира. Об этом пишет Daily Star.

Как рассказал изданию один из болельщиков, несколько скандальных британских группировок собрались показать русским «настоящий ад» на чемпионате. По его словам, русские «понятия не имеют, что их ждет».

«Это будет мировая война — третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая», — заявил собеседник издания.

По его словам, британских фанатов не беспокоят возможные аресты.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах.