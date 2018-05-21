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Месси вошел в состав сборной Аргентины на ЧМ-2018
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Месси, Агуэро и Дибала вошли в состав сборной Аргентины на ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси, форвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро и нападающий итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала вошли в окончательный состав сборной Аргентины на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.
В составе команды не оказалось капитана итальянского "Интера" Мауро Икарди, а также полузащитника санкт— петербургского "Зенита" Леандро Паредеса, которые входили в расширенный состав сборной.
Полностью состав аргентинской национальной команды, в который вошли 23 игрока, выглядит следующим образом:
вратари — Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Вильфредо Кабальеро ("Челси", Англия), Франко Армани ("Ривер Плейт");
защитники — Габриэль Меркадо ("Севилья", Испания), Кристиан Ансальди ("Торино", Италия), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия), Федерико Фасио ("Рома", Италия), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед", Англия), Николас Тальяфико ("Аякс", Нидерланды), Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия);
полузащитники — Хавьер Маскерано ("Хэбэй Чайна Форчун", Китай), Эдуардо Сальвио ("Бенфика", Португалия), Лукас Биглия ("Милан", Италия), Джовани Ло Чельсо, Анхель Ди Мария (оба — ПСЖ, Франция), Эвер Банега ("Севилья", Испания), Мануэль Лансини ("Вест Хэм", Англия), Максимилиано Меса ("Индепендьенте"), Кристиан Павон ("Бока Хуниорс");
нападающие — Пауло Дибала, Гонсало Игуаин (оба — "Ювентус", Италия), Лионель Месси ("Барселона", Испания), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия).
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии (16 июня, Москва, стадион "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).
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