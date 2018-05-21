Фанаты «Рубина» устроили пожар на матче

Болельщики казанского футбольного клуба «Рубин» подожгли несколько кресел на стадионе после прощального матча вратаря Сергея Рыжикова.
Об этом сообщает РИА Новости.
По информации источника, служба безопасности стадиона потушила пожар, но часть трибуна оказалась сильно повреждена.
Команда друзей Рыжикова обыграла коллектив болельщиков «Рубина» в прощальном матче голкипера со счётом 4:3.
Ранее сообщалось, что Азмун, Эззатоллахи и Мохаммади вошли в расширенный состав сборной Ирана на ЧМ-2018 по футболу.