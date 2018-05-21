У «Арсенала» появится новый тренер

Преемником Арсена Венгера на посту главного тренера «Арсенала» станет Унаи Эмери.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на свои источники в лондонском клубе.

Руководство «Арсенала» единогласно одобрило кандидатуру Эмери. Официальное объявление и пресс-конференция с участием испанского тренера запланированы на конец этой недели.

«Арсенал» отказался от кандидатуры Артеты, команду может возглавить Эмери

Напомним, по окончании сезона Эмери был заменен в "ПСЖ" на немецкого специалиста Томаса Тухеля

Ранее сообщалось, что новым главным тренером "канониров" может стать ассистент Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" Микель Артета.