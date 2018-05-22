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Лопырева назвала любимого футболиста
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Лопыревой нравится Месси 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Посол чемпионата мира — 2018 модель Виктория Лопырева призналась, что ее любимым футболистом является форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси, передает "Советский спорт".
"Мой самый любимый игрок в мире — Лионель Месси. Конечно, Месси постоянно сравнивают с Криштиану Роналду, но у меня есть собственное мнение по этому поводу. Я уважаю обоих футболистов", — приводит слова Лопыревой Goal.
Также она рассказала об отношении к бразильскому нападающему французского "ПСЖ" Неймару.
"Мне нравится Неймар, у него яркая индивидуальность. Он классный парень. Но если говорить об игровых навыках, то гением в этом смысле я считаю Месси", — добавила российская телеведущая.
Ранее форвард сборной России Федор Смолов рассказал об отрицательном влиянии Лопыревой на его карьеру.
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