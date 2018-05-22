Лопырева назвала любимого футболиста

Лопыревой нравится Месси

"Мой самый любимый игрок в мире — Лионель Месси. Конечно, Месси постоянно сравнивают с Криштиану Роналду, но у меня есть собственное мнение по этому поводу. Я уважаю обоих футболистов", — приводит слова Лопыревой Goal.

Также она рассказала об отношении к бразильскому нападающему французского "ПСЖ" Неймару.

"Мне нравится Неймар, у него яркая индивидуальность. Он классный парень. Но если говорить об игровых навыках, то гением в этом смысле я считаю Месси", — добавила российская телеведущая.