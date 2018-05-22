Россияне пообещали дать британским фанатам «по соплям»

Несколько английских футбольных фанатов рассказали таблоиду Daily Star о планах «ультрас» из Англии «устроить ад» для российских болельщиков.

«Если они думают, что это одна большая шутка, и мы собираемся сыграть в футбол, выпить и поболтать — этого никогда не произойдет», — заявил один из собеседников газеты.

Он отметил, что некоторые 50-60-летние фанаты уже «сходят с ума» в ожидании чемпионата мира.

«Это будет как Третья мировая война, и Четвертая, Пятая, Шестая и Седьмая сразу», — заявил болельщик.

По его словам, россияне «понятия не имеют о том, что их ждет». Фанат добавил, что болельщики в России используют железные прутья и ножи, а англичанам «нужны только кулаки».

Собеседник Daily Star также рассказал, что в Россию уже «проникли» несколько английских фанатов.

Российские болельщики усомнились в серьезности угроз англичан. «Получат по соплям, потом опять будет вони про варварство русских», — написал один из российских интернет-пользователей.

Другой российский болельщик отметил, что собеседник Daily Star — «не футбольный болельщик или „ультрас“, а просто „провокатор“: „много разговоров, и больше ничего“.

»Не могу дождаться встречи с британскими «ультрас» в Москве, чтобы посмотреть, какие они животные… Московский зоопарк готов для них», — заявил он.

Также россияне призвали не пускать на чемпионат мира фанатов, которые угрожают местным болельщикам.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.