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Россияне пообещали дать британским фанатам «по соплям»
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Россияне пообещали дать британским фанатам «по соплям» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Несколько английских футбольных фанатов рассказали таблоиду Daily Star о планах «ультрас» из Англии «устроить ад» для российских болельщиков.
«Если они думают, что это одна большая шутка, и мы собираемся сыграть в футбол, выпить и поболтать — этого никогда не произойдет», — заявил один из собеседников газеты.
Он отметил, что некоторые 50-60-летние фанаты уже «сходят с ума» в ожидании чемпионата мира.
«Это будет как Третья мировая война, и Четвертая, Пятая, Шестая и Седьмая сразу», — заявил болельщик.
По его словам, россияне «понятия не имеют о том, что их ждет». Фанат добавил, что болельщики в России используют железные прутья и ножи, а англичанам «нужны только кулаки».
Собеседник Daily Star также рассказал, что в Россию уже «проникли» несколько английских фанатов.
Российские болельщики усомнились в серьезности угроз англичан. «Получат по соплям, потом опять будет вони про варварство русских», — написал один из российских интернет-пользователей.
Другой российский болельщик отметил, что собеседник Daily Star — «не футбольный болельщик или „ультрас“, а просто „провокатор“: „много разговоров, и больше ничего“.
»Не могу дождаться встречи с британскими «ультрас» в Москве, чтобы посмотреть, какие они животные… Московский зоопарк готов для них», — заявил он.
Также россияне призвали не пускать на чемпионат мира фанатов, которые угрожают местным болельщикам.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
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