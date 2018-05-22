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Дзюба поведал об адских днях
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Дзюба поведал об адских днях 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий сборной России Артем Дзюба, пропустивший часть тренировочного сбора в Австрии из-за болезни, рассказал о своем самочувствии. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».
«Почти сутки температуры нет, поэтому все супер, я счастлив выйти на улицу подышать свежим воздухом. Всем очень рад: ребятам, полю, тренерскому и медицинскому составам, даже вам, журналистам, рад. Жизнь налаживается, потому что 3-4 дня было как в аду», — рассказал Дзюба.
Он отметил, что чувствовал себя одиноко во время болезни, поэтому «дал имена лампочкам». По словам спортсмена, ему потребуется 2-3 дня на восстановление, после чего он включится в тренировочный процесс «по полной».
Сборная России начала подготовку к домашнему чемпионату мира в австрийском Нойштифте. В составе команды в данный момент находятся 28 футболистов, из числа которых будет сформирована окончательная заявка на турнир. В нее войдут 23 игрока.
Сам мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля. Российская сборная в групповом этапе встретится с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.
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