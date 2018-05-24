Назван самый дорогой футбольный клуб мира

Международная аудиторская компания KPMG составила рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира, сообщает ТАСС

Первое место в списке занял английский "Манчестер Юнайтед" . Его стоимость оценивается в €3,25 млрд На втором месте располагается мадридский "Реал" (€2,92 млрд), а замыкает тройку другой испанский клуб — "Барселона" (€2,78 млрд).

В пятерку рейтинга также вошли такие команды, как мюнхенская "Бавария" (€2,55 млрд) и английский "Манчестер Сити" (€2,16 млрд).

В исследовании учитывались прибыль, права на телетрансляцию матчей, популярность клубов, спортивный потенциал и стоимость домашних арен.

Ранее сообщалось, что чемпиону мира в составе сборной Италии грозит шесть лет тюремного срока.