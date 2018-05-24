Ещё
Назван самый дорогой футбольный клуб мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван самый дорогой футбольный клуб мира 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: «Твиттер» «МЮ»
Международная аудиторская компания KPMG составила рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира, сообщает ТАСС.
Первое место в списке занял английский "Манчестер Юнайтед". Его стоимость оценивается в €3,25 млрд На втором месте располагается мадридский "Реал" (€2,92 млрд), а замыкает тройку другой испанский клуб — "Барселона" (€2,78 млрд).
В пятерку рейтинга также вошли такие команды, как мюнхенская "Бавария" (€2,55 млрд) и английский "Манчестер Сити" (€2,16 млрд).
В исследовании учитывались прибыль, права на телетрансляцию матчей, популярность клубов, спортивный потенциал и стоимость домашних арен.
Ранее сообщалось, что чемпиону мира в составе сборной Италии грозит шесть лет тюремного срока.
Газета.Ru: последние новости
Мать Роналду призналась в желании избавиться от сына Формат Кубка России по футболу может быть изменен Роналдиньо: мои друзья были счастливы в России
Комментарии1  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Валуев рассказал об опухоли мозга35
Футбольный талант умер, помочившись в канал139
В России признали правоту Родченкова153
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие107
Российский Шоушенк. Биатлонистка сбежала из страны74
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Легкая атлетика
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:28
Определён лучший гол АПЛ в сезоне 2017/18
Футбол
01:53
В России признали правоту Родченкова
Зимние виды спорта Статьи
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение