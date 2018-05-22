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Россия наигрывает разные варианты в обороне
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Гранат: сборная России по футболу наигрывает разные варианты в обороне 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Тренерский штаб сборной России по футболу варьирует схему игры команды на тренировочном сборе в Австрии. Об этом журналистам рассказал защитник команды Владимир Гранат.
При главном тренер Станиславе Черчесове сборная чаще использовала схему с тремя центральными защитниками, однако иногда переходила на систему игры в два центральных защитника.
На вопрос, определилась ли команда со схемой, Гранат ответил: "Нет еще, мы варьируем состав, наверное, чем ближе к турниру, тем ясней будет состав, тренер решит [по какой схеме играть]. По какой комфортно мне? Какую выберете тренер, по такой и комфортно".
Защитник рассказал, что команда старается перенимать опыт у 38-летнего защитника Сергея Игнашевича.
"Конечно, [присутствие Игнашевича] положительно влияет на команду. У такого футболиста можно набираться опыта. Думаю, вся команда рада, что он с нами", — сказал он.
Во вторник Гранату исполнился 31 год. "Каждому футболисту приятно отмечать день рождения в расположении сборной. Команда поздравила аплодисментами", — сообщил защитник.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. На домашнем турнире сборная России сыграет в группе вместе с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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