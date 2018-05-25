Опубликован официальный гимн ЧМ-2018

Опубликована официальная песня чемпионата мира по футболу в России

Официальная песня мирового первенства по футболу 2018 года в России, которую исполнили известный актер и обладатель музыкальной премии Грэмми американец Уилл Смит , его соотечественник Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи, опубликована в интернете. Аудиозапись композиции выложена на Youtube-канале Ники Джема. Песня, спродюсированная американским диджеем и композитором Томасом Уэсли Пентцом, известным как Diplo , называется Live It Up ("Жить по полной"). 7 июня будет представлен официальный видеоклип на песню. Артисты выступят перед финальным матчем чемпионата мира, который пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники". Ранее сообщалось, что официальный партнер чемпионата мира по футболу 2018 года компания Coca-Cola представила песню Colors в исполнении американского певца Джейсона Деруло и колумбийского исполнителя Малумы. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.