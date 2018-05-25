Опубликован официальный гимн ЧМ-2018

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Опубликована официальная песня чемпионата мира по футболу в России 

ТАСС 3 часа назад
Официальная песня мирового первенства по футболу 2018 года в России, которую исполнили известный актер и обладатель музыкальной премии Грэмми американец Уилл Смит, его соотечественник Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи, опубликована в интернете. Аудиозапись композиции выложена на Youtube-канале Ники Джема.
Песня, спродюсированная американским диджеем и композитором Томасом Уэсли Пентцом, известным как Diplo, называется Live It Up ("Жить по полной"). 7 июня будет представлен официальный видеоклип на песню. Артисты выступят перед финальным матчем чемпионата мира, который пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".
Ранее сообщалось, что официальный партнер чемпионата мира по футболу 2018 года компания Coca-Cola представила песню Colors в исполнении американского певца Джейсона Деруло и колумбийского исполнителя Малумы.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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