Россия готовится к «третьей мировой» на ЧМ-2018

"Россия не допустит массовых драк во время чемпионата мира по футболу, нарушителей будут задерживать и депортировать", — заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.

Также Зубов заверил, не будет массовых драк, как это было во время проведения чемпионата Европы — 2016 во Франции.

"Английские болельщики нам сейчас заявили, что устроят нам "третью мировую" во время чемпионата мира. Это очень смелое заявление. Того, что было во Франции, когда были массовые драки, в России точно не повторится", — добавил он.