Россия готовится к «третьей мировой» на ЧМ-2018 

В Министерстве внутренних дел России (МВД) прокомментировал заявления английских фанатов по поводу "третьей мировой" во время проведения чемпионата мира в России, передает "РИА Новости".
"Россия не допустит массовых драк во время чемпионата мира по футболу, нарушителей будут задерживать и депортировать", — заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.
Также Зубов заверил, не будет массовых драк, как это было во время проведения чемпионата Европы — 2016 во Франции.
"Английские болельщики нам сейчас заявили, что устроят нам "третью мировую" во время чемпионата мира. Это очень смелое заявление. Того, что было во Франции, когда были массовые драки, в России точно не повторится", — добавил он.
Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал призывы британского фаната к бойне на ЧМ-2018.