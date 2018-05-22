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Креспо назвал фаворитом ЧМ-2018
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Креспо назвал фаворитом ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Кресно рассказал, кого считает главными претендентами на победу на чемпионате мира по футболу 2018 года.
«Мне кажется, Испания и Германия находятся на более высоком и качественном уровне, чем наша сборная. Если выделить ещё три команды, то это будут Бразилия, Англия и Франция», — приводит слова Креспо «Чемпионат».
Аргентинец отметил, что ему всегда хочется поддерживать хозяев турнира, так как это создаёт «определённую страсть и энтузиазм».
«Для тех, кто любит футбол, это здорово, поэтому будем надеяться, что Россия продвинется по турнирной сетке как можно дальше. Это поможет развитию всего российского футбола», — добавил Креспо.
Ранее сообщалось, что Смит, Джем и Истрефи исполнят официальную песню ЧМ-2018 по футболу.
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