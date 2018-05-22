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Провокаторам на ЧМ-2018 смогут преподать урок
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Дзюба: провокаторам на ЧМ-2018 по футболу в России смогут преподать урок 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал призывы британского фаната к «третьей мировой войне» на чемпионате мира.
«Думаю, этот человек не приедет сюда. Это крик с дивана. Все, кто попробуют приехать к нам с мечом, могут не выйти из самолета или вагона, поэтому я бы на их месте приехал насладиться нашей страной, тем, что у нас всё хорошо, медведи в зоопарках, а все остальные люди адекватные», — приводит слова Дзюбы РИА Новости.
Форвард отметил, что если кто-то захочет грубости, то в России ему могут преподать урок.
«Думаю, что в нашей стране будут все нежными, потому что по-другому никак», — добавил Дзюба.
Ранее Колосков прокомментировал призывы британских фанатов к «третьей мировой войне» на ЧМ по футболу.
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