Провокаторам на ЧМ-2018 смогут преподать урок

Дзюба: провокаторам на ЧМ-2018 по футболу в России смогут преподать урок

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал призывы британского фаната к «третьей мировой войне» на чемпионате мира.

«Думаю, этот человек не приедет сюда. Это крик с дивана. Все, кто попробуют приехать к нам с мечом, могут не выйти из самолета или вагона, поэтому я бы на их месте приехал насладиться нашей страной, тем, что у нас всё хорошо, медведи в зоопарках, а все остальные люди адекватные», — приводит слова Дзюбы РИА Новости.

Форвард отметил, что если кто-то захочет грубости, то в России ему могут преподать урок.

«Думаю, что в нашей стране будут все нежными, потому что по-другому никак», — добавил Дзюба.

Ранее Колосков прокомментировал призывы британских фанатов к «третьей мировой войне» на ЧМ по футболу.