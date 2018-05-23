Травма Смолова не помешает ему сыграть на ЧМ

Травма Смолова не помешает ему сыграть на чемпионате мира — 2018

Стали известны сроки восстановления форварда "Краснодара" и сборной России по футболу Федора Смолова , сообщает ТАСС

"Все обошлось, рассчитываю в ближайшие 2-3 дня приступить к тренировкам", — написал нападающий в своем аккаунте в твиттере.

Во вторник игрок получил болезненный ушиб и был вынужден досрочно завершить тренировку национальной команды на сборе в Австрии.

5 мая сборная России сыграет товарищеский матч с командой Турции на стадионе "ВЭБ-Арена".

В минувшем сезоне 28-летний форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что у Смолова диагностирован ушиб.