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Травма Смолова не помешает ему сыграть на ЧМ
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Травма Смолова не помешает ему сыграть на чемпионате мира — 2018 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Стали известны сроки восстановления форварда "Краснодара" и сборной России по футболу Федора Смолова, сообщает ТАСС.
"Все обошлось, рассчитываю в ближайшие 2-3 дня приступить к тренировкам", — написал нападающий в своем аккаунте в твиттере.
Во вторник игрок получил болезненный ушиб и был вынужден досрочно завершить тренировку национальной команды на сборе в Австрии.
5 мая сборная России сыграет товарищеский матч с командой Турции на стадионе "ВЭБ-Арена".
В минувшем сезоне 28-летний форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач.
Ранее сообщалось, что у Смолова диагностирован ушиб.
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