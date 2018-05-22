Милана Кержакова попала в больницу

Милана Кержакова на фоне переживаний из-за развода попала в больницу

О том, что Милана и Александр Кержаковы разводятся, супруга футболиста рассказала на своей странице в соцсетях.

"Я давно уже не с ним в отношениях. Это абсолютно падший, не достойный уважения человек, увы», — написала девушка.

С того самого момента в СМИ появилось множество слухов по поводу причин того, почему супруги расстались.

Бывшая жена Кержакова, с которой Александр, к слову, также развелся со скандалом, заявила, что у Миланы и Александра и раньше были проблемы. Футболист якобы позволял себе поднимать руку на жену. Фотографии с синяками публиковала в микроблоге и сама Милана, однако через довольно короткий промежуток времени удаляла их.

Сейчас, как сообщают осведомленные источники, дочь сенатора Тюльпанова находится в одной из столичных больниц. В клинику жена Кержакова попала из-за переживаний по поводу развода, у нее на какое-то время отбирали телефон, поэтому прокомментировать ситуацию Милана никак не могла.

"Если в клинике забирают телефон, странные мысли у всех возникают, — поделилась с «Комсомольской правдой» подруга Миланы. — Только недавно ей разрешили дать телефон. Тогда-то и появился тот пост про развод".