Милана Кержакова попала в больницу

О том, что Милана и Александр Кержаковы разводятся, супруга футболиста рассказала на своей странице в соцсетях.
"Я давно уже не с ним в отношениях. Это абсолютно падший, не достойный уважения человек, увы», — написала девушка.
С того самого момента в СМИ появилось множество слухов по поводу причин того, почему супруги расстались.
Бывшая жена Кержакова, с которой Александр, к слову, также развелся со скандалом, заявила, что у Миланы и Александра и раньше были проблемы. Футболист якобы позволял себе поднимать руку на жену. Фотографии с синяками публиковала в микроблоге и сама Милана, однако через довольно короткий промежуток времени удаляла их.
Сейчас, как сообщают осведомленные источники, дочь сенатора Тюльпанова находится в одной из столичных больниц. В клинику жена Кержакова попала из-за переживаний по поводу развода, у нее на какое-то время отбирали телефон, поэтому прокомментировать ситуацию Милана никак не могла.
"Если в клинике забирают телефон, странные мысли у всех возникают, — поделилась с «Комсомольской правдой» подруга Миланы. — Только недавно ей разрешили дать телефон. Тогда-то и появился тот пост про развод".
Напомним, что экс-нападающий «Зенита» впервые увидел Милану в 2012 году, но на тот момент был еще в отношениях, и, разумеется, знакомство не состоялось. Спустя пару лет, после расставания с гражданской супругой, Кержаков нашел телефон дочери сенатора Санкт-Петербурга и организовал встречу. Как говорит футболист, Милана оказалась его настоящей судьбой: их взгляды во многом совпадали и мужчина мог откровенно говорить с избранницей на любые темы. В том числе на тему детей. Летом 2015 года пара сыграла свадьбу, а еще через два года у них родился сын Артемий.