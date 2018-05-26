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Финалисты ЛЧ объявили стартовые составы
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Финалисты Лиги чемпионов объявили стартовые составы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Чемпионат.ру
Стали известны стартовые составы финалистов Лиги чемпионов — мадридского "Реала" и английского "Ливерпуля".
Главный тренер "Королевского клуба" Зинедин Зидан выставил на матч следующих футболистов: вратарь Навас, защитники Карвахаль, Рамос, Варан и Марсело, полузащитники Кросс, Модрич, Каземиро, Иско и нападающие Роналду и Бензема.
Наставник ливерпульцев Юрген Клопп с первых минут выпусти на поле следующих игроков: вратарь Кариус, защитники Александр-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, полузащитники Милнер, Вейналдум, С. Мане и нападающие Фирмино и Салах.
Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
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