Финалисты ЛЧ объявили стартовые составы

Финалисты Лиги чемпионов объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы финалистов Лиги чемпионов — мадридского "Реала" и английского "Ливерпуля".

Главный тренер "Королевского клуба" Зинедин Зидан выставил на матч следующих футболистов: вратарь Навас, защитники Карвахаль, Рамос, Варан и Марсело, полузащитники Кросс, Модрич, Каземиро, Иско и нападающие Роналду и Бензема.

Наставник ливерпульцев Юрген Клопп с первых минут выпусти на поле следующих игроков: вратарь Кариус, защитники Александр-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, полузащитники Милнер, Вейналдум, С. Мане и нападающие Фирмино и Салах.

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет на стадионе "Олимпийский" в Киеве.