Слуцкий сыграет против «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России, московского ЦСКА и английского "Халла" Леонид Слуцкий хочет сыграть против московского "Спартака", сообщает "Советский спорт".
Российский наставник сейчас работает с голландским "Витессом", и, по информации телеграм-канала "Слуцкий", новая команда 47-летнего наставника хочет провести контрольный матч против "Спартака" в Австрии для подготовки к новому сезону. Помимо "Спартака" подопечные Слуцкого могут встретиться с московским "Локомотивом" и донецким "Шахтером".
Ранее Слуцкий выделил игроков сборной России, способных раскрыть потенциал на ЧМ-2018.