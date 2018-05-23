Слуцкий сыграет против «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Слуцкий хочет сыграть против «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России, московского ЦСКА и английского "Халла" Леонид Слуцкий хочет сыграть против московского "Спартака" , сообщает "Советский спорт"

Российский наставник сейчас работает с голландским "Витессом", и, по информации телеграм-канала "Слуцкий", новая команда 47-летнего наставника хочет провести контрольный матч против "Спартака" в Австрии для подготовки к новому сезону. Помимо "Спартака" подопечные Слуцкого могут встретиться с московским "Локомотивом" и донецким "Шахтером".

Ранее Слуцкий выделил игроков сборной России, способных раскрыть потенциал на ЧМ-2018.