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Правозащитники потребовали бойкотировать ЧМ в России
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Правозащитники призвали к бойкоту чемпионата мира в России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правозащитная организация Human Rights Watch призвала к политическому бойкоту матча-открытия чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает DW.
«Мировые лидеры должны послать президенту Путину сигнал, что пока он не поменяет свою политику и не предпримет шаги, чтобы покончить со зверствами российских и сирийских войск в Сирии, они не будут сидеть вместе с ним в вип-ложах на матче открытия», — заявил исполнительный директор организации Кеннет Рот.
Рот добавил, что, принимая чемпионат, Россия добивается уважения и стремится склонить на свою сторону мировое общественное мнение.
«Однако, несмотря на желание миллионов посмотреть матч, страдания мирного населения Сирии не должны быть забыты», — отметил он.
Из-за дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля несколько стран объявили о частичном бойкоте чемпионата мира по футболу в России. Матчи турнира не посетят британские чиновники и члены королевской семьи. К протесту присоединились власти Исландии, отказавшиеся приехать на ЧМ. Президент Польши Анджей Дуда отказался от участия в церемонии открытия турнира.
Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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