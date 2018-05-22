Ещё
Мутко отреагировал на решение ФИФА по футболистам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мутко отреагировал на решение ФИФА по футболистам 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член исполкома Российского футбольного союза, вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) закрыть дело о нарушениях антидопинговых правил в отношении российских футболистов из расширенного состава на чемпионат мира 2018 года.
"Очень рад, что ФИФА завершила это расследование, что подтверждено: ни к одному из ребят, кто сейчас находится на сборе, нет никаких претензий от антидопинговых служб.
Это спокойствие для команды. В преддверии чемпионата мира это все очень и очень важно", — цитирует Мутко "РИА Новости".
Ранее Российский футбольный союз (РФС) поблагодарил ФИФА за объективное решение по делу российских футболистов.
Газета.Ru: последние новости
Банк России представил памятную купюру к чемпионату мира по футболу СМИ: террористы угрожают атаками во время финала Лиги чемпионов в Киеве Неймар останется в "ПСЖ"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт секрет «пошлой» матрешки к ЧМ-201844
Иностранцам дали странные советы на время ЧМ-201846
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие104
ФИФА решила судьбу российских футболистов70
Прославленный чемпион завалил допинг-тест1
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение