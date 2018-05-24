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Неймар восстанавливается с опережением графика
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Неймар восстанавливается с опережением графика 

LiveSport.Ru 7 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар восстанавливается быстрее, чем ожидали врачи.
26-летний футболист не выходил на поле с февраля из-за тяжелой травмы, однако должен набрать форму к чемпионату мира, стартующему меньше чем через месяц.
Первоначально участие Неймара в мировом первенстве оказалось под вопросом, но теперь все с уверенностью говорят о том, что он поедет в Россию.
Эту информацию подтвердил и тренер сборной Бразилии по физической подготовке Фабио Масхереджан.
«Неймар очень хорошо восстанавливается. Сложно оценивать это в процентах, всегда хочется добиться лучшего результата.
Мы не знаем, к какому состоянию он придет, но могу сказать, что его восстановление проходит быстрее ожидаемого», — цитирует Масхереджана AS.
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