В городах ЧМ-2018 ограничат судоходство

Россия закрывает судоходство на время ЧМ-2018

В акваториях восьми городов, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, во время турнира вводится запрет судоходства. В Минтрансе обнародовали участки акваторий, где нельзя будет ходить судам и маломерным плавсредствам.

В Санкт-Петербурге судоходство ограничат около Крестовского острова, где расположен стадион «Санкт-Петербург». В Москве — у Лужнецкой набережной, а также в нескольких районах канала им. Москвы. В Сочи — в акватории Черного моря в радиусе 10 км от стадиона «Фишт».

«Известия» пишут, что подобные ограничения введут в Волгограде, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

Напомним, что на время чемпионата мира Москва откажется от пропуска в город автобусов, кроме тех, что оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

Чемпионат стартует 14 июня, Россия принимает крупнейший мировой футбольный турнир впервые в своей истории.