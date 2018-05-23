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В городах ЧМ-2018 ограничат судоходство
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Россия закрывает судоходство на время ЧМ-2018 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: nsn.fm
В акваториях восьми городов, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, во время турнира вводится запрет судоходства. В Минтрансе обнародовали участки акваторий, где нельзя будет ходить судам и маломерным плавсредствам.
В Санкт-Петербурге судоходство ограничат около Крестовского острова, где расположен стадион «Санкт-Петербург». В Москве — у Лужнецкой набережной, а также в нескольких районах канала им. Москвы. В Сочи — в акватории Черного моря в радиусе 10 км от стадиона «Фишт».
«Известия» пишут, что подобные ограничения введут в Волгограде, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.
Напомним, что на время чемпионата мира Москва откажется от пропуска в город автобусов, кроме тех, что оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
Чемпионат стартует 14 июня, Россия принимает крупнейший мировой футбольный турнир впервые в своей истории.
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