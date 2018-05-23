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«Арсенал» может возглавить Красножан
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«Арсенал» может возглавить Красножан 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Тульский "Арсенал" продолжает поиски нового главного тренера команды после ухода из клуба Миодрага Божовича, сообщает газета "Известия".
Одним из основных кандидатов на этот пост является известный российский специалист Юрий Красножан, ныне возглавляющий "Химки". По информации издания, в ближайшее время стороны сядут за стол переговоров.
В руководстве тульской команде отказались комментировать эту информацию. Сам 54-летний тренер также воздержался от конкретики в общении с прессой.
"Я до конца недели в отпуске, разговора с руководством "Химок" о дальнейшем сотрудничестве пока не было. Поэтому сейчас неправильно делать заявления в СМИ о своем будущем. Думаю, когда я вернусь из отпуска, определенность наступит в течение нескольких дней", — заявил он.
Красножан ранее возглавлял ряд российских команд, включая "Локомотив", "Анжи", "Кубань" и "Терек", а с 2014 по 2015 год тренировал сборную Казахстана.
Ранее сообщалось, что бывший тренер "Арсенала" может возглавить "Спартак" или "Зенит".
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