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Кержаков объявился без обручального кольца
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Оплеванный Кержаков объявился без обручального кольца 

Дни.ру 1 час назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
В Санкт-Петербурге открылась уличная фотовыставка, организованная фондом Александра Кержакова "Звезды — детям". Освещавшие событие фотографы заметили, что после разлада с женой спортсмен появился на публике без обручального кольца.
Кержаков приехал буквально за несколько минут до начала мероприятия. Поначалу он стоял где-то в стороне, не желая привлекать к себе внимание. Однако позже спортсмену пришлось выйти на импровизированную сцену, чтобы выступить перед собравшимися, передает телеканал "78". Многие подметили, что на правой руке Кержакова отсутствует обручальное кольцо.
Cлухи о разрыве отношений Миланы и Александра появились не вчера, но лишь недавно жена футболиста откровенно высказалась о нем в Instagram. Она заявила, что рассталась со спортсменом, назвав его "падшим, недостойным человеком".
После мероприятия журналисты окружили Александра, чтобы задать насущные вопросы. Бывший нападающий охотно разговаривал о выставке и футболе, а когда его спросили о ситуации с Миланой, изменился в лице и замолчал.
Пообщавшись с поклонниками непродолжительное время, Кержаков поспешил удалиться. Теперь остается гадать, что стало причиной разлада между супругами.
Напомним, в Санкт-Петербурге открылась фотовыставка "Мы в одной команде", организованная фондом Александра Кержакова "Звезды — детям". Известные спортсмены и артисты из Северной столицы пообщались детьми с синдромом Дауна и ребятами из малоимущих семей
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