Роналду чудом избежал смерти

Мама Роналду призвала женщин не делать аборт

Она рассказал о своём опыте, когда сделала попытку аборта во время беременности Криштиану.

«У меня уже было трое детей, я пыталась сделать аборт и не смогла. К счастью, потому что Криштиану был звездой, которая осветила мою жизнь. Я хочу передать женщинам, чтобы они не делали этого. Пусть они думают и сражаются!» — приводит слова Авейру Globo Esporte.

Мама Роналду презентовала свою книгу под названием «Мужественная мать».