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Роналду чудом избежал смерти
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Мама Роналду призвала женщин не делать аборт 

RT на русском 15 минут назад
Фото: Reuters
Долорес Авейру, мать нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду призвала женщин не делать аборт.
Она рассказал о своём опыте, когда сделала попытку аборта во время беременности Криштиану.
«У меня уже было трое детей, я пыталась сделать аборт и не смогла. К счастью, потому что Криштиану был звездой, которая осветила мою жизнь. Я хочу передать женщинам, чтобы они не делали этого. Пусть они думают и сражаются!» — приводит слова Авейру Globo Esporte.
Мама Роналду презентовала свою книгу под названием «Мужественная мать».
Ранее четырёхкратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Саня Ричардс-Росс сделала аборт за несколько недель до начала летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, где она завоевала золотую медаль в составе американской команды в эстафете 4х400 метров.
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Комментарии1  Ещё 4 источника 
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