Американскую чемпионку увековечили «убогим» барельефом

Олимпийский чемпион и чемпион мира по футболу американка Брэнди Честейн получила плиту с барельефом в Зале Славы «Бэй Арены», однако ее исполнение вызвало гнев пользователей социальных сетей. Фото самой футболистки рядом с барельефом опубликовано в Twitter-аккаунте команды Университета Санта-Клары, где начинала Честейн.

«Плита Брэнди Честейн в зале славы — абсолютное убожество», — прокомментировали работу скульптора в аккаунте @barstoolsports.

«Плита Брэнди Честейн плоха. Просто плоха», — мнение авторов @sportingnews.

«При всем к ней уважении, барельеф просто ужасен», — написал @centenolarry.

«А зачем на плите изображение какого-то страшного мужика?», — вопрошает @BangCrasby.

После такой реакции соцсетей организаторы приняли решение переделать барельеф, сообщает USA Today