Франция отказалась от бойкота ЧМ-2018

Национальная команда Франции по футболу приедет на чемпионат мира — 2018 в Россию, несмотря на призыв чиновников Великобритании и Исландии бойкотировать турнир, сообщает "Советский спорт"

"У нас есть общие интересы с Россией. Это большая страна недалеко от нас, которая может быть нашим партнером. Поедем мы на ЧМ-2018 или нет — вторичный вопрос. Такая проблема не стоит", — сказал он.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. "Трехцветные" в рамках группового этапа сыграют с Австралией, Данией и Перу.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира — 2018 помешает строительству на территории "Лужников".