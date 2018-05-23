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Франция отказалась от бойкота ЧМ-2018
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Франция отказалась от бойкота ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Национальная команда Франции по футболу приедет на чемпионат мира — 2018 в Россию, несмотря на призыв чиновников Великобритании и Исландии бойкотировать турнир, сообщает "Советский спорт"
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"У нас есть общие интересы с Россией. Это большая страна недалеко от нас, которая может быть нашим партнером. Поедем мы на ЧМ-2018 или нет — вторичный вопрос. Такая проблема не стоит", — сказал он.
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. "Трехцветные" в рамках группового этапа сыграют с Австралией, Данией и Перу.
Ранее сообщалось, что чемпионат мира — 2018 помешает строительству на территории "Лужников".
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