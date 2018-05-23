«Арсенал» объявил о назначении Эмери

Новым главным тренером лондонского «Арсенала» стал испанец Унаи Эмери, сообщает официальный сайт клуба.

Условия контракта не сообщаются. По неофициальной информации, 46-летнего испанец подписал трехлетний договор, а его зарплата составит 5 миллионов фунтов в год.

Напомним, на посту главного тренера «Арсенала» Эмери сменил француза Арсена Венгера , проработавшего в клубе 22 года.