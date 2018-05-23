«Арсенал» объявил о назначении Эмери 

Новым главным тренером лондонского «Арсенала» стал испанец Унаи Эмери, сообщает официальный сайт клуба.
A new dawn. A new era. A new chapter. #WelcomeUnai pic.twitter.com/kGrE2gMLQl— Arsenal FC (@Arsenal) 23 мая 2018 г.
Условия контракта не сообщаются. По неофициальной информации, 46-летнего испанец подписал трехлетний договор, а его зарплата составит 5 миллионов фунтов в год.
Напомним, на посту главного тренера «Арсенала» Эмери сменил француза Арсена Венгера, проработавшего в клубе 22 года.
Предыдущие два сезона Эмери провел в ПСЖ, с которым в нынешнем сезоне выиграл с командой все внутренние трофеи. Ранее испанец тренировал «Альмерию», «Валенсию», «Спартак» и «Севилью».