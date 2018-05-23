Выпивохи пострадают из-за чемпионата мира по футболу

Петербургское заксобрание утвердило в третьем чтении закон об ограничении продажи алкоголя во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект вводит полный запрет на розничную продажу алкоголя, кроме услуг организаций общественного питания, накануне и в дни проведения матчей чемпионата на стадионе «Санкт-Петербург». Продажа алкоголя также запрещена на территории Конюшенной площади, где разместится фан-зона, и возле нее, пишет Nation News.

Казани. Меры по ограничению продажи и потребления алкоголя на определенных территориях во время проведения матчей чемпионата мира ввели также в Москве

10 мая был введен особый противопожарный режим в российских регионах на время чемпионата мира. Вследствие действия документа россиянам в этот период запретили жарить шашлыки.