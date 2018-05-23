Ростовская область будет решать проблемы «Ростова»

Футбольный клуб "Ростов" получит помощь от местной власти, если будет испытывать финансовые и иные проблемы, сообщает ТАСС

Об этом заявил губернатор области Василий Голубев

"Правительство остается владельцем футбольного клуба, это значит, что у нас нет другой задачи, как решать организационные и финансовые вопросы.

Я думаю, что в следующем сезоне чемпионата России команда будет чувствовать себя еще более комфортно. Мы заметно изменили ситуацию с точки зрения финансов. Хотя, проблемы некоторые небольшие остаются", — заявил чиновник.

В завершившемся сезоне-2017/18 "Ростов" занял 11 место в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).