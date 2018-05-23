Ещё
Ростовская область будет решать проблемы «Ростова»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ростовская область будет решать проблемы «Ростова» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт «Ростова»
Футбольный клуб "Ростов" получит помощь от местной власти, если будет испытывать финансовые и иные проблемы, сообщает ТАСС.
Об этом заявил губернатор области Василий Голубев.
"Правительство остается владельцем футбольного клуба, это значит, что у нас нет другой задачи, как решать организационные и финансовые вопросы.
Я думаю, что в следующем сезоне чемпионата России команда будет чувствовать себя еще более комфортно. Мы заметно изменили ситуацию с точки зрения финансов. Хотя, проблемы некоторые небольшие остаются", — заявил чиновник.
В завершившемся сезоне-2017/18 "Ростов" занял 11 место в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).
Ранее сообщалось, что "Ростов" одержал победу над "Уралом" и сохранил прописку в РФПЛ.
Газета.Ru: последние новости
Франция не станет бойкотировать чемпионат мира - 2018 Четыре игрока "Амкара" покинули команду Конте может быть уволен с поста главного тренера "Челси" в ближайшее время
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футбольный талант умер, помочившись в канал89
Франция отказалась от бойкота ЧМ-201817
Как отдыхают русские хоккеисты на Рублевке19
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие105
Обольщение РФПЛ 20189
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение