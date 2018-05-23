Ещё
Четыре игрока «Амкара» покинули команду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четыре игрока «Амкара» покинули команду 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт «Амкара»
Футбольный клуб "Амкар" расстался с четырьмя футболистами, сообщает "Советский спорт".
Официальный сайт пермской команды информирует о том, что арендованные Дмитрий Белоруков, Александр Рязанцев, Саид Эззатоллахи и Аарон Оланаре покинули клуб в связи с истечением арендных соглашений.
"Мы благодарим Дмитрия, Александра, Саида и Аарона за вклад в игру команды, добросовестное отношение к делу и помощь клубу в решении поставленных на сезон задач. Также мы благодарим за сотрудничество руководство "Динамо", "Зенита", "Ростова" и ЦСКА, которым принадлежат футболисты", — гласит запись.
По итогам минувшего сезона РФПЛ "Амкар" занял 13 место, попав в зону стыковых матчей. В переходных играх подопечные Вадима Евсеева обыграли "Тамбов" и остались в премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что "Амкар" намерен продлить сотрудничество с Евсеевым.
Газета.Ru: последние новости
Франция не станет бойкотировать чемпионат мира - 2018 Конте будет уволен с должности главного тренера "Челси" Ростовская область будет решать проблемы "Ростова"
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футбольный талант умер, помочившись в канал89
Франция отказалась от бойкота ЧМ-201817
Как отдыхают русские хоккеисты на Рублевке19
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие105
Обольщение РФПЛ 20189
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение