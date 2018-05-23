Четыре игрока «Амкара» покинули команду 

Футбольный клуб "Амкар" расстался с четырьмя футболистами, сообщает "Советский спорт".
У четверых игроков «Амкара» завершился срок арендыhttps://t.co/TNemNrza4Q pic.twitter.com/tPTgaJzLib— FC Amkar (@fc_amkar) 23 мая 2018 г.
Официальный сайт пермской команды информирует о том, что арендованные Дмитрий Белоруков, Александр Рязанцев, Саид Эззатоллахи и Аарон Оланаре покинули клуб в связи с истечением арендных соглашений.
"Мы благодарим Дмитрия, Александра, Саида и Аарона за вклад в игру команды, добросовестное отношение к делу и помощь клубу в решении поставленных на сезон задач. Также мы благодарим за сотрудничество руководство "Динамо", "Зенита", "Ростова" и ЦСКА, которым принадлежат футболисты", — гласит запись.
По итогам минувшего сезона РФПЛ "Амкар" занял 13 место, попав в зону стыковых матчей. В переходных играх подопечные Вадима Евсеева обыграли "Тамбов" и остались в премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что "Амкар" намерен продлить сотрудничество с Евсеевым.