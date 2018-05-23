Песни и пляски фанатов «Ливерпуля» задержали рейс в Киев

Фанаты футбольного клуба «Ливерпуль» песнями и плясками мешали взлету самолета в Киев, сообщает «360».

Канал опубликовал видеозапись, сделанную, должно быть, одним из пассажиров рейса в столицу Украины . На кадрах несколько десятков болельщиков прыгают и поют песни в честь любимой команды.

Неумолкающих болельщиков безуспешно пытались утихомирить стюарды и стюардессы. При этом они улыбались, а фанаты реагировали на призывы поодиночке, тогда как общий хор голосов не прекращался.

Как много времени ушло у бортпроводников на попытки усадить британцев в кресла, канал не сообщает.