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Венгер готов поработать в России
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Венгер готов поработать в России 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футбольный агент Шандор Варга сообщил о предстоящей работе бывшего главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера в России.
«Венгер будет комментировать матчи чемпионата мира для одного из каналов. Я составил для него культурную программу по России, в том числе поход в Большой театр. Венгер хочет окунуться в российскую культуру, познать её. Он прилетит за пару дней до старта чемпионата мира» — приводит слова Варги Sport24.
По словам агента, Венгер с большой симпатией относится к Восточной Европе, в частности к России.
«Так что у нашей страны есть друг в лице Венгера. Он с удовольствием бы поработал в России, о чём не раз мне говорил», — сказал Варга.
Он не стал уточнять в каком клубе видит себя французский специалист, однако добавил, что Венгер позитивно относится к идее продолжить карьеру в России.
Ранее главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что получает много предложений от других клубов.
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