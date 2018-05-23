Футбольную академию создадут при ФК «Ростов»

Футбольная академия на базе клуба "Ростов" для развития детского спорта будет создана в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор региона Василий Голубев на расширенном заседании правительства Ростовской области.

"Задача по развитию футбола актуальна, причем не только в дни чемпионата мира. Футбол на Дону был всегда любим. Задача — создание полноценной футбольной академии — поставлена. Думаю, этот год будет главным в ее решении", — передает пресс-служба слова Голубева.

Академия будет создана на базе регионального центра развития футбола при ФК "Ростов". Отбор в центр проводится с шести лет, сейчас там работают 20 тренеров, подготовку проходят 465 футболистов.

Также Голубев поручил министерству по физической культуре и спорту региона представить концепцию дальнейшего использования спортивных объектов, построенных к чемпионату мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На стадионе в "Ростов-Арена" пройдут пять матчей турнира. На групповом этапе сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).

По завершении чемпионата мира стадион "Ростов-Арена" будет использоваться для проведения соревнований отечественного и международного уровня по футболу, а также спортивных, культурно-зрелищных мероприятий и выставок. При этом вместимость арены будет снижена с 45 000 до 37 868 мест.