Английские футболисты обратились к психологам перед ЧМ

Члены многонациональной сборной Англии по футболу переживают из-за того, что их семьи и друзья могут стать «мишенями для расистских оскорблений» во время Чемпионата мира-2018. Об этом пишет The Guardian

По данным газеты, Футбольная ассоциация Англии (FA) тесно сотрудничает с игроками, чтобы обезопасить их родственников, «но некоторые члены команды выразили личную озабоченность по поводу потенциальных проблем». The Guardian связала это с опытом ливерпульского форварда Райана Брюстера, обвинившего капитана «молодежки» «Спартака» Леонида Миронова в расистских высказываниях во время матча Юношеской лиги УЕФА.

В итоге никаких доказательств вины Миронова найдено не было, и сам футболист все обвинения отрицал.

В FA пообещали, что подготовка сборной Англии к турниру будет включать в себя подготовку игроков к «возможным расистским оскорблениям». В частности, психолог организации Пиппа Гранж будет объяснять игрокам, как справляться с проявлениями расизма.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.