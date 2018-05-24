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Английские футболисты обратились к психологам перед ЧМ
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Английские футболисты обратились к психологам перед ЧМ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Члены многонациональной сборной Англии по футболу переживают из-за того, что их семьи и друзья могут стать «мишенями для расистских оскорблений» во время Чемпионата мира-2018. Об этом пишет The Guardian.
По данным газеты, Футбольная ассоциация Англии (FA) тесно сотрудничает с игроками, чтобы обезопасить их родственников, «но некоторые члены команды выразили личную озабоченность по поводу потенциальных проблем». The Guardian связала это с опытом ливерпульского форварда Райана Брюстера, обвинившего капитана «молодежки» «Спартака» Леонида Миронова в расистских высказываниях во время матча Юношеской лиги УЕФА.
В итоге никаких доказательств вины Миронова найдено не было, и сам футболист все обвинения отрицал.
В FA пообещали, что подготовка сборной Англии к турниру будет включать в себя подготовку игроков к «возможным расистским оскорблениям». В частности, психолог организации Пиппа Гранж будет объяснять игрокам, как справляться с проявлениями расизма.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
В марте в СМИ появилась информация, что сборная Англии привезет на ЧМ собственные продукты и поваров на фоне дела об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля.
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