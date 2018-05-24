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Иньеста стал игроком японского клуба «Виссел Кобе»
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Иньеста стал игроком японского клуба «Виссел Кобе» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста официально перешел в японский клуб "Виссел Кобе", сообщает "Советский спорт".
Об этом информирует официальный аккаунт команды в твиттере.
"Приезд Иньесты станет большим стимулом для всей команды и будет способствовать развитию следующего поколения футболистов. "Виссел Кобе" стремится стать лучшим клубом Азии и ожидает, что приход Иньесты приведет к оживлению футбольного мира не только в Японии, но и во всей Азии. Кроме того, мы ожидаем значительного увеличения болельщиков, которые будут посещать стадион", — говорится в заявлении.
34-летний испанец, который по окончании сезона объявил об уходе из "Барселоны", находился в системе каталонского клуба с 1996 года. В минувшем сезоне он провел 44 матча, в которых забил два гола и сделал четыре голевые передачи.
"Виссел Кобе", выступающий в чемпионате Японии по футболу, на данный момент занимает шестую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка.
Ранее сообщалось, что сборная Испании огласила состав на чемпионат мира — 2018.
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