Игрок «ПСЖ» объяснил отказ от вызова в сборную Франции на ЧМ-2018

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо назвал причину отказа от включения в резервный список сборной Франции по футболу на чемпионате мира 2018 года в России. Об этом сообщает "Советский спорт". "Мое решение отказаться быть в числе резервистов объясняется тем, что я считаю, что решение сборной в отношении меня не отвечает никакой спортивной логике, так как на протяжении всех этих лет мои результаты говорили, что двери в сборную для меня открыты", — цитирует Рабьо Le Point. Ранее Рабьо написал письмо в федерацию футбола Франции, в котором отказался от приезда в расположение национальной команды.