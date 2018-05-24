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Экс-вратарь сборной России не хотел завершать карьеру
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Экс-вратарь сборной России не хотел завершать карьеру 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: fakty.ictv.ua
Бывший вратарь сборной России и московского "Спартака" Александр Филимонов рассказал, почему решил завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
"Меня отправляли люди, но, может, они этого хотели. То, что я объявил, — это не мое желание. Я пошел навстречу. Самочувствие, желание и все остальные факторы не говорят о том, что надо заканчивать, " — заявил Филимонов в эфире "Спорт FM".
Последние годы своей карьеры голкипер провел в "Долгопрудном", располагающимся на шестом месте зоны "Запад" Профессиональной футбольной лиги.
Ранее саранская "Мордовия" и "Чертаново" досрочно вышли в ФНЛ.
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