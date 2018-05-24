Экс-вратарь сборной России не хотел завершать карьеру 

Бывший вратарь сборной России и московского "Спартака" Александр Филимонов рассказал, почему решил завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
"Меня отправляли люди, но, может, они этого хотели. То, что я объявил, — это не мое желание. Я пошел навстречу. Самочувствие, желание и все остальные факторы не говорят о том, что надо заканчивать, " — заявил Филимонов в эфире "Спорт FM".
Последние годы своей карьеры голкипер провел в "Долгопрудном", располагающимся на шестом месте зоны "Запад" Профессиональной футбольной лиги.
Ранее саранская "Мордовия" и "Чертаново" досрочно вышли в ФНЛ.