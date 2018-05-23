Глава УЕФА раскритиковал планы Инфантино о клубном ЧМ

Глава УЕФА раскритиковал планы Инфантино о финансировании клубного ЧМ

"Я не могу согласиться с тем, что некоторые люди, ослепленные стремлением к прибыли, рассматривают возможность продать душу футбольных турниров частным фондам, репутация которых неясна.

Пока я буду президентом УЕФА, мы не будем преследовать эгоистичные цели или скрываться за ложными предлогами", — цитирует Чеферина AP.

Ранее в Международной федерации футбола (ФИФА) обсудили предложение Джанни Инфантино о расширении клубного чемпионата мира, а также о его проведении раз в четыре года.