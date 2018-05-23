Ещё
Глава УЕФА раскритиковал планы Инфантино о клубном ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава УЕФА раскритиковал планы Инфантино о финансировании клубного ЧМ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выступил с критикой идеи главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о том, чтобы финансирование нового формата клубного чемпионата мира исходило от частного фонда из Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС.
"Я не могу согласиться с тем, что некоторые люди, ослепленные стремлением к прибыли, рассматривают возможность продать душу футбольных турниров частным фондам, репутация которых неясна.
Пока я буду президентом УЕФА, мы не будем преследовать эгоистичные цели или скрываться за ложными предлогами", — цитирует Чеферина AP.
Ранее в Международной федерации футбола (ФИФА) обсудили предложение Джанни Инфантино о расширении клубного чемпионата мира, а также о его проведении раз в четыре года.
Газета.Ru: последние новости
Мать Роналду призналась в желании избавиться от сына Франция не станет бойкотировать чемпионат мира - 2018 Кандидат на пост тренера "Зенита" Сарри покинул "Наполи"
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду чудом избежал смерти9
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие105
Футбольный талант умер, помочившись в канал132
Ягру не дали завершить карьеру в России
Назван самый ценный игрок КХЛ
Видео
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Легкая атлетика
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение