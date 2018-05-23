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Анчелотти официально стал наставником «Наполи»
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Официально: Анчелотти возглавил «Наполи» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: EPA
"Наполи" объявил о назначении Карло Анчелотти на должность главного тренера команды, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение 58-летнего специалиста рассчитано на три года с зарплатой около 6,5 миллионов евро за сезон.
Ранее президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис в своем Твиттере поблагодарил за работу прежнего тренера Маурицио Сарри, который с большой долей вероятности продолжит свою карьеру в "Челси" или "Зените".
Сарри возглавлял "Наполи" с 2015 года. Под его руководством команда дважды завоевала серебро чемпионата Италии.
Отметим, что Анчелотти не работал с 2017 года, когда покинул "Баварию".
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