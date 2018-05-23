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«Тулуза» обыграла «Аяччо»
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«Тулуза» обыграла «Аяччо» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
"Тулуза" обыграла "Аяччо" в первом стыковом матче за право выступать в высшем дивизионе чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Матч прошел на нейтральном поле в Монпелье и завершился с разгромным счетом 3:0 в пользу номинальных гостей.
Мячи забивали Макс-Ален Градель, Кристофер Жюльен и Яя Саного.
Ответная игра состоится 27 мая в Тулузе.
Франция. Переходные матчи"Аяччо" (Аяччо) — "Тулуза" (Тулуза) — 0:3Голы: 0:1 — Градель — 45+30:2 — Жюльен — 510:3 — Саного — 65  Ранее сообщалось, что Франция не станет бойкотировать чемпионат мира — 2018.
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