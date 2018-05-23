«Тулуза» обыграла «Аяччо»

"Тулуза" обыграла "Аяччо" в первом стыковом матче за право выступать в высшем дивизионе чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт"

Матч прошел на нейтральном поле в Монпелье и завершился с разгромным счетом 3:0 в пользу номинальных гостей.

Ответная игра состоится 27 мая в Тулузе.

Франция. Переходные матчи"Аяччо" (Аяччо) — "Тулуза" (Тулуза) — 0:3Голы: 0:1 — Градель — 45+30:2 — Жюльен — 510:3 — Саного — 65 Ранее сообщалось, что Франция не станет бойкотировать чемпионат мира — 2018.