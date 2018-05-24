Ещё
Роналдиньо оценил шансы сборной России на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роналдиньо оценил шансы сборной России на ЧМ-2018 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Бывший лидер сборной Бразилии Роналдиньо рассказал о том, как оценивает шансы сборной России на Чемпионате Мира-2018.
По словам именитого бразильца, россияне смогут достойно выступить на мундиале.
"Россия играет дома, и если ваша сборная хорошо начнёт и у неё будет поддержка болельщиков, она сможет очень хорошо проявить себя на мундиале. Очень важно хорошо начать чемпионат — именно стартовые матчи Кубка Мира покажут, как сборная проявит себя в дальнейшем.
Я видел несколько игр, которые Россия провела в преддверии чемпионата мира. Мне уже приходилось слышать о некоторых игроках вашей сборной, но для меня произнести их имена очень сложно", — отметил он.
Soccer News: последние новости
"Астон Вилла" определилась с будущим Терри Антон Миранчук прокомментировал возможный переезд в Европу В сборной Бразилии рассказали о процессе восстановления Неймара
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Шоушенк. Биатлонистка сбежала из страны57
В России признали правоту Родченкова45
Он ждал этого 13 лет6
Футбольный талант умер, помочившись в канал134
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие107
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Легкая атлетика
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:53
В России признали правоту Родченкова
Зимние виды спорта Статьи
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение